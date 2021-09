Non rispetta lo stop e travolge uno scooter: ragazzo di 21 anni in ospedale

Il ragazzo è stato portato in codice giallo in ospedale

Un ragazzo di 21 anni, in sella al suo scooter, è rimasto ferito dopo essere entrato in collisione con un’auto in via tre Bocche, al confine tra Bedizzole e Nuvolera.

L’incidente è accaduto verso le 8 di questa mattina. Il 21enne, alla guida dello scooter, stava percorrendo la strada quando è stato travolto da un’auto, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Dalle prime informazioni trapelate sembrerebbe che l’auto non abbia rispettato una precedenza.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto è intervenuta un’ambulanza dei volontari del Cosp Bedizzole, insieme alla Polizia intercomunale di Bedizzole, Calcinato e Lonato, a cui sono stati affidati i rilievi. Il giovane è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza. Resta illesa invece, la ragazza di 35 anni alla guida dell’auto.