Pauroso schianto tra auto: due feriti, uno è grave

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 25 maggio, a Bedizzole. Poco dopo le 9.30 due auto si sono scontrare lungo via Monteroseo. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, che si è occupata dei rilievi. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di uno schianto frontale-laterale. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso. Sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza del Cosp di Bedizzole e una di Mazzano Soccorso a sirene spiegate.



Entrambi gli automobilisti - un uomo e una giovane donna di 29 anni - hanno riportato traumi e ferite e sono stati trasportati alla clinica Poliambulanza di Brescia. A destare maggiore preoccupazione sarebbero le condizioni della ragazza: è stata ricoverata in codice rosso.