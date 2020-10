Auto sbanda e 'vola' nella seriola: ragazzo soccorso dall’eliambulanza

Incidente nella notte a Bedizzole: un'auto è uscita di strada, lungo la Provinciale 11, finendo per cadere nel piccolo corso d’acqua che scorre accanto alla carreggiata, la seriola Lonata; per il conducente, un giovane di 34 anni, si è inizialmente temuto il peggio. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 3.35 della notte tra mercoledì e giovedì: sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica a sirene spiegate, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia. Non solo: dal Civile di Brescia si è alzato in volo l’elisoccorso.

L’allarme è poi per fortuna rientrato: il 34enne, di origine tunisina, non versava in condizioni particolarmente gravi, nonostante i molteplici traumi rimediati. Dopo le prime cure, è stato trasferito a bordo dell’eliambulanza nel nosocomio cittadino e ricoverato in chirurgia. Avrebbe rimediato seri traumi e ferite: la prognosi è di 20 giorni.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia stradale dI Brescia, che si è occupata due rilievi. Stando a quanto ricostruito, il 34enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell’auto per ragioni ancora da chiarire.