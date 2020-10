Schianto all'incrocio: tre feriti in ospedale, tra cui un ragazzino

Potrebbe esserci una mancata precedenza all'origine dell'incidente avvenuto nella prima mattinata di venerdì a Bedizzole, in località Bettoletto: verso le 7.30 due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Gavardina e la Provinciale 4.

Il bilancio è di tre persone ferite, tra cui un ragazzino di 12 anni. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute tre ambulanze, del Cosp di Bedizzole e dei volontari di Nuvolento. Dopo le prime cure, il 12enne è stato trasportato al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia e ricoverato in codice giallo. Per lui pare nulla di grave, come per le altre due donne coinvolte nello schianto (una 48enne e una 67enne): sono state portate all'ospedale di Gavardo.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: si sono registrate code e rallentamenti durante le operazioni di soccorso. I rilievi sono stati affidati alla Polizia stradale di Desenzano: gli agenti si stanno occupando di ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro, anche per determinare eventuali responsabilità sulla base delle indicazioni del Codice della strada.

Un incrocio pericoloso, stando ai racconti di chi abita in zona, spesso teatro di incidenti, quello tra via Gavardina e la Provinciale 4. "È un punto veramente pericoloso, la visibilità è scarsa ed è una strada di forte passaggio", scrive una donna sulla pagina Facebook del paese, invocando la costruzione di una rotonda.