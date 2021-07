Investito in bicicletta nel primo mattino: tanta paura per un ragazzo

Si sono vissuti attimi di paura all'alba di oggi, mercoledì 28 luglio, a Bassano Bresciano. Mentre pedalava lungo via Mazzini, un ragazzo di 30 anni è stato investito all'altezza della Pelma Spa.

Il giovane è stato sbalzato a terra, riportando lesione serie ma non è in pericolo di vita, fortunatamente. Soccorso da un'ambulanza della Croce Bianca di Leno, è stato poi portato alla Poliambulanza di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice giallo.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.