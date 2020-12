Il dramma di Basant Singh: morto a 38 anni mentre andava al lavoro

Stava andando al lavoro il 38enne Basant Singh, il giovane padre di origini indiane che giovedì mattina all'alba è stato travolto e ucciso sulla Strada provinciale 105 in territorio di Fontanella, dove abitava, piccolo Comune della Bergamasca a una decina di chilometri da Orzinuovi. Sposato e padre di un bambino di appena 6 anni, è morto sul colpo a seguito del tremendo impatto.

Si cerca una Citroen di colore rosso

Ancora nessuna traccia, almeno per ora, dell'uomo o della donna che l'ha investito: il conducente della vettura che l'ha travolto – una Citroen di colore rosso – non si è fermato a prestare soccorso nonostante il violento impatto. L'auto in allontanamento sarebbe stata avvistata da un camionista in quel momento poco distante. Le indagini sono state affidate ai carabinieri.

Il primo a dare l'allarme, invece, un passante che si è accorto del corpo ormai inerme del giovane Singh. Originario del Punjab, da più di 10 anni viveva e lavorava in Lombardia: è qui che aveva visto nascere e crescere il suo unico figlio. La salma è già a disposizione dei familiari, che potranno organizzare il funerale in patria.

Il cordoglio dell'amministrazione comunale

Basant Singh aveva raggiunto il fratello, che già era in Italia. Da qualche tempo lavorava per l'azienda agricola Andreini, a poche centinaia di metri dal luogo del terribile incidente. Tutta la comunità è in lutto per l'accaduto: “A nome dell'amministrazione comunale – si legge in una nota del sindaco Mauro Brambilla – esprimo vicinanza alla famiglia”.

“Quanto è accaduto – continua il primo cittadino – lascia in noi forte sgomento e rabbia: non ci sono giustificazioni di fronte a vicende del genere. Resta solo tanta tristezza. Che la terra ti sia lieve”.