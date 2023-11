Auto fuori strada, abitacolo sfondato dal guardrail: a bordo un ragazzo di 19 anni

Solo ferite lievi, per un irripetibile colpo di fortuna, per il ragazzo di 19 anni coinvolto in un pauroso incidente nel tardo pomeriggio di lunedì tra Barghe e Nozza di Vestone, sulla Strada statale 237. Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, e si è schiantato dritto contro il guardrail: il metallo ha sfondato il parabrezza e l'abitacolo ma il giovane alla guida è stato solo sfiorato nell'impatto.

Ricoverato in ospedale a Gavardo

L'allarme è scattato poco prima delle 18. Il giovane è stato soccorso da un'ambulanza dei volontari di Vestone e trasferito in ospedale a Gavardo: come detto solo ferite lievi, è stato ricoverato in codice verde. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale della Valsabbia, intervenuti con due pattuglie: la strada non è mai stata chiusa durante le operazioni di soccorso, ma gestita a senso unico alternato.