Uomo travolto da un furgone, è grave: portato d'urgenza in ospedale

Grave incidente stradale sulle sponde del lago di Garda nella mattinata di lunedì. Stando alle prime informazioni trapelate, intorno alle 9 un 38enne sarebbe stato investito da un furgone via Santa Cristina a Bardolino, praticamente di fronte all'hotel Ca' Mura, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.

Lanciato l'allarme, in soccorso dell'uomo – residente in paese è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, il quale ha prestato le prime cure per poi trasportarlo d'urgenza in ospedale.

Fonte: Veronasera.it