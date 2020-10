Terribile schianto: automobilista estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Lago di Garda. Lunedì pomeriggio, un 66enne è rimasto ferito in un terribile incidente a Bardolino. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 13, in località di Cisano, lungo via Peschiera.

L'automobilista era alla guida di una Alfa Romeo 147 e, per cause in fase di accertamento, ha sbandato finendo contro il muretto di una recinzione, nella corsia opposta al suo senso di marcia. Per estrarlo dalla vettura, cinque pompieri del distaccamento di Bardolino hanno dovuto lavorare con divaricatori e martinetti idraulici, affidandolo poi il ferito ai sanitari del 118 che - con l'elicottero - lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale.

Oltre a vigili del fuoco e 118, sul posto anche gli agenti della Locale e i carabinieri.

Fonte: Veronasera.it