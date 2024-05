Terribile schianto auto-moto: biker soccorso dall'eliambulanza

Sbalzato dalla sella della moto e poi rovinato a terra, dopo il violento scontro con un’auto che viaggiava nell’opposto senso di marcia: per soccorrere il motociclista da Brescia si è anche alzato in volo l’elicottero del 118. L’uomo, dopo le prime cure, è stato trasportato alla Poliambulanza ed è tuttora ricoverato nella clinica cittadina, con ferite e molteplici seri traumi, ma non in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 1° maggio a Barbasso, nel Mantovano: stando a quanto finora ricostruito, il biker viaggiava lungo la strada Ostigliese quando, per cause al vaglio della polizia stradale, ha urtato un’auto che procedeva in direzione opposta.

Un impatto piuttosto violento: anche uno dei due uomini che erano a bordo della macchina è stato portato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero, però, meno gravi: è stato ricoverato, in codice verde, al Carlo Poma di Mantova.