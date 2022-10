Travolto in bici, sfonda il parabrezza: portato d'urgenza in ospedale

Travolto da un’auto, sbalzato prima sul parabrezza e poi rovinosamente caduto sull'asfalto, per un uomo di 80 anni si è temuto il peggio. L’incidente è avvenuto nella prima mattinata di venerdì 28 ottobre a Barbariga: poco prima delle 9, l’anziano è stato investito da un’utilitaria mentre, in sella alla sua bici, si immetteva in via Brescia.

Un impatto piuttosto violento: la bici si è spaccata in due, mentre l’anziano è piombato sul parabrezza dell’utilitaria - andato in frantumi - e infine è rovinato sull’asfalto. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e sul posto sono state inviate un'ambulanza, un'automedica e l’elisoccorso. L’allarme è poi rientrato all’arrivo dei sanitari. L’80enne non avrebbe mai perso i sensi: è stato portato in eliambulanza alla clinica Poliambulanza di Brescia dove è poi stato ricoverato in codice giallo.

L’esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri di Dello che si sono occupati dei rilievi e degli accertamenti del caso. Stando a una prima ricostruzione, l’automobilista non avrebbe potuto evitare l’impatto: l’anziano sarebbe sbucato all'improvviso da una via laterale.