Spaventoso schianto sulla Statale: due feriti intrappolati tra le lamiere, strada chiusa

Spaventosa carambola nella prima mattinata di oggi, giovedì 13 ottobre, sulla Statale Quinzanese a Barbariga. Stando alle prime informazioni trapelate, verso le 7 tre auto si sono scontrate all'altezza dell'agriturismo Fenilgrande: una è finita fuori strada, mentre una station wagon ha sfondato il guardrail.

Stando al racconto di alcuni testimoni, le due persone che viaggiavano sulla familiare sarebbero rimaste intrappolate tra le lamiere: estratte dai vigili del fuoco, sono poi state affidate alle cure dei sanitari, sopraggiunti a bordo di tre ambulanze e di un'automedica.

Per loro seri traumi, ma non sarebbero in condizioni critiche: dopo le prime cure, sono stati ricoverati all'ospedale di Manerbio e alla Poliambulanza di Brescia, in codice giallo. Tra le persone coinvolte ci sarebbe anche un bimbo di un anno che, per fortuna, non avrebbe riportato gravi ferite.



La Statale è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi dei carabinieri: ai militari il compito di ricostruire la dinamica dello spaventoso incidente.