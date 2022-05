Dolore e lacrime per Barbara, morta sotto gli occhi del fidanzato

E' il giorno del dolore, a Vestone: martedì pomeriggio i funerali di Barbara De Donatis, morta a soli 29 anni in un tragico incidente stradale (in una domenica di sangue, con quattro vittime in poche ore). Lascia nel dolore il compagno Andrea, i genitori Maria e Ferdinando, il fratello Andrea: la cerimonia funebre verrà celebrata alle 16 nella chiesa parrocchiale di Vestone, partendo dalla Casa funeraria Gabusi&Zani in località Mondalino a Sabbio Chiese. La famiglia non chiede fiori, ma opere di bene: in questo caso un'offerta all'associazione Rio de Oro Onlus di Gavardo, che si occupa di tutelare e supportare i profughi Saharawi.

La ricostruzione dell'incidente

La salma è tornata in Valsabbia lunedì sera. Da domenica era all'obitorio del cimitero di Molveno, il paese in cui si è consumata la tragedia. Era circa le 15, lungo la Strada statale 421: secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Riva del Garda, intervenuti per i rilievi, la moto guidata dal fidanzato avrebbe perso aderenza in curva, anche se a velocità contenuta, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dal temporale di pochi minuti prima.

Entrambi sono stati sbalzati dalla due ruote. Solo qualche graffio e contusione per il giovane alla guida: la povera Barbara, invece, è finita oltre la carreggiata passando sotto il guard rail, precipitando nel vuoto per diversi metri dopo vari salti di roccia che le hanno procurate profonde ferite. E che purtroppo le saranno fatali.

Destino crudele per Barbara

Aveva soltanto 29 anni. Si era laureata all'Università di Verona in logopedia: aveva lavorato prima in ospedale a Desenzano, per la Asst del Garda, e poi nella clinica di Villa Barbarano a Salò. Tra poco più di 40 giorni si sarebbe dovuta sposare con l'amato Andrea: il matrimonio era già stato fissato per il 3 luglio prossimo. Destino crudele: nella stessa chiesa dove tra poche ore saranno celebrati i suoi funerali.