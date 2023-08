Tanta paura per un bimbo di 9 anni: investito da un'auto vicino al parco giochi

Tanta paura lunedì pomeriggio a Pietramurata, a pochi passi da Dro nell'Alto Garda trentino, per un bambino di 9 anni investito da un'auto mentre era in bicicletta. L'allarme è scattato intorno alle 14.30, in codice rosso: tutto è successo vicino al parco giochi di Via Ghiaie.

L'esatta dinamica è ancora in fase di chiarimento: i rilievi sono stati affidati ai carabinieri. Sul posto ambulanza ed elisoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco: la buona notizia è che il bimbo è sempre rimasto cosciente. È stato ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento.