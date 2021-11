Fuori strada col trattore, precipita per decine di metri nella scarpata

Se l'è vista davvero brutta il 55enne di Storo che giovedì pomeriggio è uscito fuori strada col trattore, in territorio di Bagolino. L'incidente è stato segnalato poco prima delle 14, ma ci sono volute quasi tre ore per portare a termine le operazioni di soccorso. Tutto è successo sul tratto di strada che sale verso la località Tonolo, a circa 500 metri dall'incrocio per Bagolino.

A bordo del suo trattore, ha perso il controllo del mezzo precipitando in una scarpata per diverse decine di metri. Immediati i soccorsi: la centrala operativa ha mandato sul posto i tecnici del Soccorso alpino (stazione Valle Sabbia), i Vigili del fuoco di Storo, l'ambulanza di Ponte Caffaro.

L'uomo è stato raggiunto, valutato dal punto di vista sanitario e messo in sicurezza. E' stato infine trasportato in ospedale a bordo dell'elisoccorso di Areu, decollato da Caiolo, provincia di Sondrio, e ricoverato in codice giallo all'ospedale di Trento.