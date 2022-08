Investito in bicicletta, poi scaraventato contro il guardrail: è grave

Stava percorrendo la Statale 669 in sella alla sua bicicletta: nell’affrontare una curva è stato travolto da un’auto. Un impatto violento: sbalzato dalla sella, è stato scaraventato prima sul parabrezza poi contro il guardrail. Vittima dell’incidente, avvenuto verso le 14.30 di mercoledì a Bagolino, è un uomo di 46 anni di nazionalità neozelandese.

Le sue condizioni sono apparse critiche fin dai primi istanti, anche se non avrebbe mai perso conoscenza: dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari del 118, è stato trasferito in eliambulanza alla clinica Poliambulanza. Il ricovero è avvenuto in codice rosso: avrebbe riportato gravi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale.