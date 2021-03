Apre il cofano, viene travolto dalla sua stessa auto: è in gravi condizioni

È stato portato al Civile in eliambulanza

A Bagolino, verso le 9.20, un automobilista di 67 anni è stato protagonista di un grave incidente col suo suv Bmw e, viste le preoccupanti condizioni, è stato portato in eliambulanza al Civile di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice rosso.

Stando alle prime informazioni trapelate, pare che sia stato investito dalla sua stessa vettura: non riuscendo a metterla in moto, è sceso per cercare di capire cosa fosse accaduto ed è stato travolto subito dopo aver aperto il cofano.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni residenti, attirati dalle grida di dolore. Oltre all'elisoccorso, sul posto sono sopraggiunti un'ambulanza e due mezzi dei vigili del fuoco.