Schianto in moto contro un albero: uomo muore sul colpo

Un altro drammatico incidente stradale si è verificato sulle strade del Bresciano. Nella prima mattinata di oggi, venerdì 21 luglio, un 61enne ha perso la vita in un terribile schianto in moto avvenuto a Bagolino, in località Valle Dorizzo. Stando alle prime informazioni trapelate: la vittima stava percorrendo in discesa la strada provinciale 669, quando avrebbe perso, per cause da chiarire, il controllo della due ruote. Poi l’impatto devastante, e fatale, contro un albero che costeggia la carreggiata: il biker sarebbe stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente sull’asfalto, mentre la moto sarebbe piombata nel burrone sottostante.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata pochi minuti dopo le 9: sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Brescia. Inutile, purtroppo, la corsa dei sanitari: al loro arrivo il cuore del 61enne si era già fermato e i tentativi di farlo ripartire sono stati tutti inutili.

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale e della Stradale di Salò, che sono sul posto per gli accertamenti e i rilievi del caso.Â