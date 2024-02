Schianto tra furgoni, due feriti (uno è grave) e traffico in tilt: è quanto successo martedì mattina in Via Brescia a Bagnolo Mella, in quel tratto Strada statale 45bis. L'incidente intorno alle 9.30 all'uscita del distributore di carburanti: coinvolti nel sinistro un furgone Renault e un altro mezzo Fiat, feriti due uomini di 46 e 38 anni, quest'ultimo ricoverato al Civile in prognosi riservata.

Strada chiusa e traffico in tilt

A seguito dello schianto, chiusura obbligata della strada per consentire le operazioni di soccorso: necessario anche un intervento di bonifica per ripulire la carreggiata dal gasolio fuoriuscito dai mezzi. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale di Bagnolo: a loro anche la complicata gestione della viabilità.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, l'automedica e ambulanze dei volontari di Dello e della Croce Blu: i mezzi sanitari hanno provveduto al trasporto dei feriti in ospedale, entrambi ricoverati al Civile di Brescia in codice giallo e verde. Ci sono volute diverse ore prima che il fitto traffico tornasse a una parvenza di normalità.