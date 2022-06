Auto travolge tre ciclisti: ragazzo rianimato sul posto, poi il volo d'urgenza al Civile

È stato ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia il 18enne che, nella notte tra sabato e domenica, è stato travolto da un'auto tra Pietole e San Biagio, frazioni di Bagnolo San Vito (Mn).

Il giovane stava pedalando lungo un rettilineo della Statale 413 "Romana" insieme ad altri due amici (anche loro in bicicletta), quando – all'altezza del distributore Esso – la macchina li ha investiti in un tratto scarsamente illuminato. Il 18enne chiudeva la fila indiana e ha avuto la peggio, venendo sbalzato a terra in modo rovinoso. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso.

Viste le condizioni, è stato fatto alzare in volo da Brescia anche l'elisoccorso: il ragazzo è stato rianimato sul posto, poi trasferito d'urgenza al Civile e ricoverato in Rianimazione. I medici si sono riservati la prognosi.