Auto sbanda e 'vola' nel campo: paura per una mamma e il suo bimbo di 2 anni

Un grosso spavento per una giovane madre e il figliol di due anni, rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì a Bagnolo Mella.

Per cause ancora in corso d'accertamento, l'auto su cui viaggiavano la ragazza di 22 anni e il figlioletto ha sbandato improvvisamente, finendo nel campo di grano che costeggia via Sessanta.

La richiesta di soccorso è scattata poco dopo le 21.30: sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, due ambulanze e una pattuglia della Stradale. Fortunatamente, la mamma e il bimbo di 2 anni hanno riportato solo lievi ferite e sono stati dimessi dopo le cure e gli esami del caso.