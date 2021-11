Auto esce dallo stop e lo travolge, uomo finisce in ospedale

Grande spavento questa mattina a Bagnolo Mella per un anziano di 85 anni investito da un’auto. L’episodio è accaduto verso le 9 in via Circonvallazione, all’incrocio con via Solferino.



Il veicolo, guidato da un 77enne del luogo, aveva appena attraversato lo stop a velocità moderata, quando ha travolto l’anziano, che è caduto a terra.



L'85enne, anch’esso residente in paese, è stato subito soccorso dai sanitari, i quali, dopo averlo medicato sul posto, lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale di Manerbio. Ad occuparsi dei rilievi è stata la Polizia Locale.