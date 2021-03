Spaventoso schianto nella notte: auto sbanda e si ribalta, un ferito in ospedale

Spaventoso incidente nella notte tra venerdì e sabato a Bagnolo Mella. Poco prima delle 4.30, un'auto guidata da un uomo di 49 anni ha improvvisamente sbandato mentre viaggiava sulla Provinciale 75 (via Corticelle), nel tratto di aperta campagna compreso tra la sede delle New Bed e la cascina Moro.



Il 49enne non è riuscito a riprendere il controllo del veicolo, che ha poi finito per ribaltarsi a lato della carreggiata. Scattata l'allerta al 112, sono state inviate in codice rosso una pattuglia della Stradale e un'ambulanza, che – dopo le prime cure sul posto – ha portato il ferito all'ospedale Civile di Brescia: ha riportato traumi e lesioni seri, ma non è in pericolo di vita.



Ancora non si conoscono i motivi dell'improvvisa sbandata. Dal colpo di sonno alla disattenzione, al momento nessuna ipotesi è escluda.