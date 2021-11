Incidente a Brescia: investita e uccisa donna di 57 anni

Investita e uccisa da un camion: è successo verso le 17.20 del pomeriggio di oggi – lunedì 22 novembre – in via Triumplina a Brescia, in prossimità della rotonda che porta alla tangenziale Montelungo.

La vittima è una 57enne, deceduta sul colpo. Carabinieri e Locale stanno visionando le immagini raccolte dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona: il camionista non si sarebbe infatti accorto dell'urto e avrebbe continuato al sua marcia. Pesantissime le ripercussioni sul traffico in orario di punta.