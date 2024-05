Moto si schianta contro un furgone: grave un ragazzo

Un ragazzo di 26 anni ha riportato seri e multipli traumi al torace, all’addome, agli inferiori e a quelli superiori, in seguito a un incidente in moto. Il giovane biker è stato soccorso in codice rosso e trasferito d’urgenza in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita.



Sbalzato dalla sella della sua moto, dopo l’impatto con un furgone, il 26enne è caduto rovinosamente sull’asfalto di via Cremasca ad Azzano San Paolo, comune della Bergamasca. L’incidente è avvenuto verso le 10.30 di oggi (venerdì 17 maggio), per cause che sono al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto insieme ad un'ambulanza e a un'automedica. Il ragazzo non avrebbe mai perso i sensi: dopo le prime cure, è stato ricoverato all’ospedale di Bergamo.