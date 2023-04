Spaventosa carambola all'incrocio, auto si ribalta: due donne in ospedale

Ha suscitato parecchia preoccupazione l'incidente che si è verificato poco prima dell'alba di oggi, venerdì 28 aprile, lungo la Provinciale 34 tra Azzano Mella e Mairano. La chiamata ai soccorsi è scattata, in codice rosso, verso le 5.20 e sul posto si sono precipitate tre ambulanze del 118. A far temere gravi conseguenze la spaventosa dinamica dello schianto, avvenuto nei pressi di un incrocio, che ha coinvolto tre macchine, una delle quali ha finito per ribaltarsi.

Il bilancio, per fortuna, non è grave: solo per le due donne che viaggiavano sull'auto finita ruote all'aria si è reso necessario il trasporto in ospedale. Si tratta di una 27enne e di una 51enne: avrebbero riportato seri traumi e sono state entrambe ricoverate al Civile di Brescia, in codice giallo. Le cause e l'esatta dinamica dello schianto sono al vaglio dei carabinieri di Verolanuova che si sono occupati dei rilievi del caso.