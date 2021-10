Schianto spaventoso: auto sbanda e si ribalta, a bordo due ragazze

Sono state trasferite al pronto soccorso di Manerbio, ma fortunatamente le loro condizioni non sembrano essere gravi: mercoledì 13 ottobre, due ragazze di 23 e 27 anni sono rimaste ferite in un brutto incidente nel territorio di Azzano Mella.

Verso le 19, a bordo di un'auto, le giovani stavano viaggiando lungo la Sp21 quando – per cause ancora da chiarire – hanno perso il controllo del veicolo e sono finite fuori strada, ribaltandosi.



Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivate due ambulanze, insieme ai vigili del fuoco. Le giovani sono state medicate dai sanitari e portate in ospedale, per accertamenti. Presenti anche i carabinieri di Verolanuova per i rilievi di rito.