Nel disperato tentativo di salvargli la vita, da Brescia era stato fatto decollare anche l'elisoccorso, per un eventuale trasporto d'urgenza in ospedale: purtroppo per lui, all'arrivo dei sanitari non c'era già più niente da fare. È il giovane Ayesh Shashidu, 22 anni, la vittima del tragico incidente stradale della mattina del Primo Maggio a San Brizio, frazione di Marmirolo nel Mantovano, sulla strada tra Roverbella e Bancole che poco più avanti s'incrocia con la Statale 62.

Secondo quanto ad oggi ricostruito dagli agenti della Polizia Locale intercomunale, intervenuti per il rilievi, Shashidu stava tornando a casa – abitava a Pietole, frazione di Borgo Virgilio – in sella alla sua moto dopo aver passato qualche ora sul lago di Garda, a Peschiera. L'incidente poco prima delle 11.30: il giovane, probabilmente in fase di sorpasso, è stato sfiorato da una vettura e per questo sbalzato a terra. Tutto questo proprio mentre stava transitando, in direzione opposta, un camion per il trasporto del latte.

Aperto un fascicolo per omicidio stradale

Impatto violentissimo e fatale: il camionista non avrebbe potuto fare nulla per evitare lo schianto. Subito allertati i soccorsi, sul posto l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Porto Mantovano. Mobilitato anche l'elicottero decollato da Brescia. Coinvolti nel sinistro anche due uomini di 49 e 52 anni, alla guida dell'auto e del camion. I mezzi sono stati posti sotto sequestro, la Procura – come da prassi – ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, per ora senza indagati.

Ayesh Shashidu era originario dello Sri Lanka ma era cresciuto in Italia, da una vita residente a Pietole insieme alla famiglia: lascia nel dolore i genitori e un fratello più grande. Da tempo lavorava come operaio in un'officina meccanica nella zona. Non si hanno ancora notizia dei funerali.