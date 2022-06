Schianto auto-furgone: ferito estratto dall'abitacolo, poi il volo in eliambulanza

Stamattina, verso le 6.40, un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso di Brescia sono dovuti intervenire per soccorrere un uomo di 39 anni, rimasto ferito in uno schianto tra la sua auto e un furgone sull’autostrada Brebemi, nel tratto Caravaggio-Treviglio.

Il 39enne è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco volontari di Treviglio, intervenuti insieme ai 'colleghi' del distaccamento di Dalmine. Dopo le prime cure sul posto, è stato portato in elicottero alla Poliambulanza di Brescia e lì ricoverato in codice giallo. Non sembra essere in pericolo di vita.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.