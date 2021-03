Schianto terribile, muore schiacciato nell'abitacolo: aveva solo 44 anni

E' un camionista 44enne di origini rumene la vittima del tragico incidente stradale di martedì pomeriggio sull'autostrada A4, tra i caselli di Brescia Est e Desenzano del Garda, in territorio di Calcinato. Era alla guida di un mezzo pesante quando intorno alle 18 ha centrato in pieno l'autoarticolato che aveva di fronte: nell'impatto la cabina si è accartocciata, ridotta a un groviglio di lamiere, e l'uomo è morto sul colpo per la violenza dell'impatto.

E' stato liberato grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Brescia, sul posto con una squadra e un supporto autogru, ma a nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo da parte di medici e operatori sanitari: troppo gravi le ferite riportate, non c'è stato più niente da fare. I rilievi sono affidati alla Polizia Stradale, cui spetterà ricostruire la dinamica nei minimi dettagli.

Le indagini della Polstrada

Sono diverse le ipotesi al vaglio degli agenti: lo schianto potrebbe essere conseguenza di una distrazione, oppure di un improvviso malore; ma anche di un malfunzionamento del camion stesso. Per questo il mezzo è stato posto sotto sequestro, e si attendono le indicazioni della magistratura per eventuali ulteriori accertamenti sulla salma, trasferita in obitorio.

Un altro incidente a Lonato

Non pochi i disagi al traffico, lunghe code fino a tarda sera. La mobilità è stata garantita solo su una corsia. Come se non bastasse, solo poco prima – erano circa le 17 – sulla stessa tratta ma in territorio di Lonato, in prossimità del cantiere Tav, un altro incidente aveva scatenato code e rallentamenti. In questo caso è rimasto coinvolto un camionista di 50 anni, ancora in gravi condizioni: è stato trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale di Peschiera, dove è stato ricoverato in codice rosso.