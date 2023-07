Maxi incidente tra 4 auto: 7 feriti e traffico paralizzato

Maxi-tamponamento mercoledì pomeriggio sull’autostrada A4, tra i caselli di Desenzano e Brescia Est in territorio di Lonato e in direzione Brescia: almeno quattro le vetture coinvolte nello schianto delle 18 – due Audi serie Q, un Land Rover Discovery e un quarto veicolo – che ha paralizzato la tratta, inevitabilmente, fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

In tutto si contano 7 feriti, per fortuna non gravi: sono stati soccorsi dall’automedica e dalle ambulanze di Valtenesi Soccorso e Croce Bianca, trasportati in ospedale a Desenzano e alla Poliambulanza di Brescia, alcuni di loro ricoverati in codice giallo. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale: sul posto anche i Vigili del Fuoco di Desenzano e tecnici e operai della società autostradale.