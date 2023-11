Incidenti a raffica, autostrada bloccata: 8 chilometri di coda

Raffica di incidenti questa mattina sui versanti bresciani dell’A4 sia in direzione Venezia che in direzione Milano. Nella corsia che conduce verso est i problemi sono cominciati alle 7:31 con una donna di 30 anni ricoverata in ospedale a Brescia dopo uno schianto all’altezza di Brescia Centro. Alle 9, invece, nel tratto tra Capriate San Gervasio e Dalmine un incidente tra due auto ha portato al ferimento di due persone, un ragazzo di 20 anni e una donna di 36, entrambi portati in ospedale a Ponte San Pietro.

Raffica di incidenti

Tre, invece, gli incidenti verificatisi nella corsia che porta verso il capoluogo lombardo. Alle 9 un violento tamponamento tra Brescia Est e Brescia Centro ha coinvolto 4 persone (una ragazza di 26 anni, un ragazzo di 29 e due uomini di 37 e 60 anni): due le ambulanze intervenute, che hanno portato i feriti negli ospedali di città. Poco prima, alle 8:36, un incidente stradale di un mezzo pesante ha portato al ferimento di due persone, tra cui un 29enne, ricoverate in codice giallo al Città di Brescia. Alle 9:24, infine, due uomini, di 36 e 59 anni, sono finiti al Poliambulanza dopo uno schianto tra Brescia Ovest e Brescia Centro.

Una serie di schianti che hanno portato notevoli disagi alla circolazione se si pensa che intorno all’ora di pranzo erano 8 i chilometri di coda in autostrada.