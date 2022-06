Schianto tra auto: 3 persone coinvolte, veicoli distrutti e 7 chilometri di coda

Non ci sarebbero feriti gravi, ma le ripercussioni sul traffico dell’autostrada A4 - già congestionato il lunedì mattina - sarebbero piuttosto pesanti. Code di oltre sette chilometri sono infatti segnalate, alle 9.30 di lunedì mattina, nel tratto compreso tra lo svincolo di Sirmione e quello di Desenzano, in direzione della città.

Tutto a causa di un incidente avvenuto, poco prima delle 9, in territorio di Desenzano, al chilometro 247. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un violento schianto tra auto, accaduto tra la seconda e la terza corsia. Tre le persone coinvolte: per loro tanto spavento, ma - per fortuna - nulla di grave. Solo per uno dei due automobilisti si è reso necessario il trasporto in ospedale, a bordo di un'autolettiga: il ricovero è avvenuto in codice verde. L'esatta dinamica è al vaglio della pattuglia della polizia stradale di Verona Sud: gli agenti si stanno occupando anche della viabilità.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: due corsie sono state chiuse per i soccorsi e la rimozione dei veicoli - andati praticamente distrutti nello schianto - e si sono inevitabilmente formate lunghe colonne di auto.