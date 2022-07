Abbandona l'auto e cammina lungo l'autostrada, muore travolto da un camion

Drammatico incidente nella tarda serata di lunedì lungo l'autostrada A4: un uomo di 59 anni i è morto dopo essere stato travolto da un tir di passaggio. È accaduto poco dopo le 22, nel tratto tra Grumello e Seriate, in direzione di Milano.

Stando a una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe parcheggiato la sua auto nella piazzola di sosta, poi sarebbe sceso dal veicolo - per ragioni ancora da chiarire - e avrebbe percorso qualche metro a piedi finendo per essere investito da un tir che sopraggiungeva in quegli istanti. Il camionista - un 40enne - non avrebbe potuto fare nulla per evitare il devastate e fatale impatto. Per lui un forte shock, ma nessuna ferita.

Vani invece gli sforzi dei sanitari - arrivati a bordo di due ambulanze e di un'automedica - per cercare di salvare il 59enne: per lui non c'era ormai più nulla da fare.

L'autostrada è stata chiusa al traffico per oltre 5 ore per consentire la rimozione della salma e tutti gli accertamenti del caso. La polizia stradale di Seriate è al lavoro per dare un nome e un volto alla vittima e cercare di capire perché si trovasse a piedi lungo la carreggiata. Nessuna ipotesi è al momento esclusa: il 59enne potrebbe essere sceso dall'auto - in seguito a un guasto - per chiedere aiuto, ma non si scarta nemmeno la pista del gesto estremo.