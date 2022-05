Travolto da un'auto mentre cammina in Autostrada: uomo muore sul colpo

Drammatico incidente nella notte tra sabato e domenica lungo l'autostrada A4: un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto in transito. È accaduto verso l'una, tra il casello di Brescia Ovest e quello di Ospitaletto, all'altezza dell'area di servizio Valtrompia, in direzione di Milano.

A dare l'allarme sono state le persone che viaggiavano a bordo della macchina: sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti un'ambulanza, un'automedica e una squadra dei vigili del fuoco. I soccorsi sono stati - purtroppo - inutili: per l'uomo non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Seriate, che si è occupata dei rilievi, al momento del devastane impatto con l'auto, l'uomo stava camminando sulla carreggiata, per ragioni tutte da chiarire. Gli agenti avrebbero escluso che la vittima fosse scesa da una macchina in panne, dato che nelle vicinanze non sono stati trovati altri veicoli. L'uomo deceduto non è ancora stato identificato e non sarà semplice farlo: non sono infatti stati trovati i suoi documenti.