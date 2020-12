Auto si schianta contro la cuspide dello svincolo: conducente gravissimo

È ancora ricoverato in gravi condoni alla Poliambulanza di Brescia, il tecnico della Rai di 56 anni protagonista di un brutto incidente in auto sull'autostrada A4, tra i caselli di Brescia Ovest e Ospitaletto.

Il fatto è avvenuto venerdì mattina. L'auto, fuori controllo forse a causa di un malore, ha finito per schiantarsi contro la cuspide dello svincolo per l'uscita di Ospitaletto. Un impatto violentissimo, gli agenti della Polizia Stradale di Seriate non hanno trovato segni di frenata sull'asfalto.

Per estrarre il ferito dall'abitacolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, poi il trasporto d'urgenza in ospedale a bordo di un'ambulanza. Il 56enne è ricoverato in prognosi riservata.