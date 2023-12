Non c'è pace sulle autostrade bresciane. Dopo i due maxi tamponamenti avvenuti nella giornata di ieri, uno dei quali ha provocato il ferimento di 10 persone, stamattina un nuovo incidente sta paralizzando l'autostrada A4 all'altezza del Basso Garda.

La dinamica non è ancora nota, ma, fortunatamente, non sembrano esserci feriti gravi: la centrale operativa del 112 ha mandato sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Brescia e due ambulanze della Croce Rossa, una ragazza di 31 anni è stata soccorsa in codice giallo.

Lo schianto è avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Sirmione e Peschiera del Garda. Al momento si segnalano 7 chilometri di coda in direzione Verona: tutto fermo fino a San Martino della Battaglia.