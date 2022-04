Schianto tra camion, un ferito grave e code chilometriche: allertata l'eliambulanza

Lunedì nero sul tratto gardesano dell'autostrada A4. A poche ore dal maxi tamponamento che ha causato lunghe code tra Desenzano e Sirmione - in direzione Verona - un altro incidente avvenuto nell'opposta carreggiata ha mandato in tilt il traffico.

Verso le 10.30, due mezzi pesanti che viaggiavano verso Brescia, tra cui un camion cisterna che trasporta petrolio, si sono scontrati in territorio di Desenzano. Un impatto piuttosto violento, tanto che un camionista di 55 anni è rimasto intrappolato all'interno della cabina di guida.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: hanno estratto il ferito dalle lamiere per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze e pure dell'elisoccorso decollato del Civile. Stando alle prime informazioni trapelate, le condizioni del 55enne sarebbero critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi pesanti - che sono ancora in corso - code di oltre 5 chilometri si sono formate tra lo svincolo di Peschiera del Garda e quello di Desenzano.