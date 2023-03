Schianto tra due auto: tre ragazzi in ospedale e caos traffico

Code e rallentamenti nella mattinati di oggi, lunedì 27 marzo, lungo l'autostrada A4, in direzione di Milano. La causa è un incidente che si è verificato verso le 9 tra lo svincolo di Seriate e quello di Bergamo. Stando alle prime informazioni trapelate, nello schianto sarebbero rimaste coinvolte due auto. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, che si è occupata dei rilievi e della viabilità.

Nell'incidente sono rimaste ferite due ragazze, di 20 e 24 anni, e un ragazzo di 25: avrebbero riportato seri traumi e per tutti loro si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sono stati soccorsi dai volontari della Croce Rossa di Palosco e da quelli della Croce Bianca di Bergamo, sopraggiunti a bordo di tre ambulanze, e poi ricoverati, in codice giallo, nel principale nosocomio della città orobica e in quello di Seriate.

Per circa un'ora e trenta si sono registrate code fino a sei chilometri nel tratto interessato dall'incidente. La viabilità è tornata alla normalità poco prima delle 11.