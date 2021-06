Due incidenti e due morti in pochi minuti: mattinata di sangue nel Bresciano

Doppio tragico schianto nel Bresciano, venerdì mattina. Due i decessi, avvenuti quasi in contemporanea.

Alle 11.05 la prima chiamata al 112 per un tamponamento sull'autostrada A4 tra Ospitaletto e Brescia Ovest, in direzione Venezia; a perdere la vita un 50enne. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante, sono stati allertati l'elisoccorso e due ambulanze, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Alle 11.07 la seconda chiamata per un frontale sulla Provinciale 237 del Caffaro, nella galleria prima di Sabbio Chiese. La vittima è un uomo di 41 anni. Pare che a provocare l'incidente sia stato il sorpasso azzardato di una moto, che ha finito per schiantarsi contro un camion che sopraggiungeva in direzione opposta.