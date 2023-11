Maxi tamponamento, autostrada bloccata: 10 chilometri di coda

Mattinata di passione quella di oggi, giovedì 16 novembre, lungo l’autostrada A4. Uno schianto, che ha coinvolto diverse auto e ben 9 persone, avvenuto verso le 9.15 a Bolgare, in direzione di Milano, ha reso necessaria la chiusura di due corsie durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.

Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento a catena e non si registrano feriti gravi. Parecchi invece i disagi alla circolazione: il traffico, già intenso, è andato in tilt con code e rallentamenti in direzione del capoluogo lombardo. La colonna comincia poco dopo lo svincolo di Pontoglio e finisce a Seriate.