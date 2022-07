Spaventoso schianto in autostrada: tir si ribalta, grave il conducente

Un tratto di autostrada chiuso al traffico, tre feriti - tra cui uno in gravi condizioni - e viabilità nel caos per circa due ore. È il pesante bilancio dell’incidente avvenuto verso le 18 di giovedì in A4, tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione, in direzione di Milano.

La dinamica dello schianto, che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’auto è ancora tutta chiarire. Una cosa è certa: l’impatto tra i veicoli è stato piuttosto violento, tanto che un tir si è ribaltato sul fianco, perdendo tutto il carico di segatura. Il conducente avrebbe riportato gravi traumi: soccorso dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, è stato trasferito d’urgenza - in elicottero - all’ospedale Borgo Trento di Verona e poi ricoverato in codice rosso. Stando alle informazioni trapelate, l’uomo - un 50enne - non sarebbe in pericolo di vita. Feriti anche l’altro camionista e l’automobilista: entrambi sono stati trasportati nel nosocomio della città scaligera e ricoverati in codice giallo.

I vigili del fuoco hanno lavorato ore per mettere in sicurezza il manto stradale: oltre alla segatura, sull’asfalto si è riversato del carburante perso da uno dei mezzi coivolti dopo lo scontro. Il tratto è stato chiuso al traffico fino alle 20.30 e si sono inevitabilmente formate code chilometriche e rallentamenti in direzione della nostra città.