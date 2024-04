Mattinata complicata quella di oggi (mercoledì 3 aprile) lungo il tratto gardesano dell’autostrada A4. Dalle 8 si registrano code e rallentamenti in direzione della nostra città a causa di due incidenti avvenuti a poche ore e chilometri di distanza.



Andiamo con ordine: verso le 8, tra Sommacampagna e Peschiera un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati, per cause al vaglio della polizia stradale di Verona Sud. Non si registrano feriti, per fortuna, ma la viabilità è andata in tilt: code fino a 9 chilometri si sono formate in direzione della nostra città.



Verso le 10, un altro sinistro è avvenuto tra Verona Sud e Sommacampagna. Anche in questo caso non ci sono stati feriti, ma le conseguenze sul traffico, già rallentato, sono state piuttosto pesanti: nuove code si sono registrate in direzione di Brescia.