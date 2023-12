Maxi tamponamento, chiusa una corsia: traffico nel caos

Mattinata di passione, quella di oggi (martedì 19 dicembre) lungo l’autostrada A4. Uno schianto che ha coinvolto 5 auto e 7 persone, avvenuto poco dopo le 8 tra i caselli di Ospitaletto e Brescia Ovest, ha reso necessaria la chiusura della terza corsia di marcia in direzione della nostra città.

Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento a catena e non si registrano feriti. Sul posto, dopo la chiamata al numero unico per le emergenze, è intervenuta un’ambulanza. Parecchi invece i disagi alla circolazione: il traffico, già intenso, è andato in tilt con code di oltre 3 chilometri e rallentamenti in direzione di Brescia durante le operazioni di rimozione dei veicoli.