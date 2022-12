Due incidenti in meno di un'ora: coda di 8 chilometri, traffico nel caos

Due incidenti a distanza di una decina di chilometri sono avvenuti questa mattina, martedì 6 dicembre, lungo la A4. Tutto è successo nell’arco di nemmeno 40 minuti nel tratto bresciano dell’autostrada . In entrambi i casi, stando alle prime informazioni trapelate, non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma sono pesanti le ripercussioni sul traffico mattutino, già congestionato.

Il primo sinistro è avvenuto verso le 8.50, tra Brescia Centro e Brescia Ovest, e ha visto coinvolte tre auto e otto persone: sul posto sono intervenute tre ambulanze e i vigili del fuoco. Nulla di grave, come detto: il bilancio è di 5 feriti lievi che sono stati trasportati, in codice verde, nei nosocomi cittadini.

A causa dei rallentamenti dovuti al primo schianto, verso le 9.30, due auto si sono tamponate tra Sirmione e Desenzano: nessun ferito, per fortuna, ma il traffico, già intenso, ha subito ulteriori ripercussioni. Sono segnalate code di oltre 8 chilometri in direzione di Milano.