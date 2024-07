Traffico nel caos sull’autostrada A4, in direzione di Milano, per un incidente stradale avvenuto poco prima dello svincolo di Desenzano del Garda, verso le 11.30 di oggi (martedì 9 luglio). Dopo un’ora si segnalano circa 10 chilometri di coda.

Stando a quanto ricostruito finora, pare che due mezzi pesanti si siano tamponati. Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza.



Non si registrano feriti, per fortuna, ma tantissimi disagi per il traffico: la corsia centrale è infatti stata chiusa, per consentire la rimozione di uno dei camion coinvolti nello schianto, causando rallentamenti e colonne dei tanti veicoli in transito.