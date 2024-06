Traffico nel caos sull'autostrada A4, in direzione Venezia, per un incedente stradale avvenuto all'altezza del casello di Sirmione, verso le 10.40 di oggi, lunedì 24 giugno. Dopo un'ora si segnalano circa 7 chilometri di coda.

Stando a quanto ricostruito finora, pare che un veicolo si sia ribaltato per cause ancora non ancora chiarite. Per i soccorsi sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Brescia, un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa.

Ad avere la peggio è stata una donna, che – estratta dall'abitacolo dai pompieri – è stata poi affidata agli uomini del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Ha riportato traumi e lesioni seri, ma le sue condizioni non sembrano preoccupare eccessivamente i medici: il ricovero è avvenuto in codice giallo.