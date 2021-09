Autostrada A4, doppio incidente tra Sirmione e Brescia: 9 km di coda

Sull'autostrada A4, la nuova settimana non poteva iniziare in modo peggiore. Poco dopo le 7, infatti, è stata teatro di un doppio incidente in direzione di Milano, tra i caselli di Sirmione e Brescia Est; il tutto nell'arco di 20 minuti.

Il primo sinistro tra Desenzano e Brescia Est, verso le 7.18: due uomini di 44 e 49 anni sono rimasti feriti, in un tamponamento che ha coinvolto anche un mezzo pesante; uno di loro è stato portato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. Il secondo incidente, invece, è avvenuto alle 7.37 nel tratto in prossimità di Rivoltella: a scontrarsi le auto di un 51enne e di un 55enne; non si segnalano feriti gravi.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, in pieno orario di punta per chi doveva spostarsi per ragioni lavorative. In tutto si sono formati circa 9 km di coda.