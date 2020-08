Incidente in autostrada: 6 feriti, una sola corsia aperta, lunghe code

Un brutto incidente si è verificato giovedì mattina lungo l’autostrada A4, in direzione di Verona. Il bilancio, provvisorio, è di 6 feriti. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un violento tamponamento tra due auto, avvenuto verso le 10 in territorio di Calcinato: nessuna delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni.

Sono pesanti invece le ripercussioni sul traffico: code di oltre 6 chilometri si registrano tra Brescia Est e Desenzano. Nel tratto interessato dal sinistro si viaggia infatti solo lungo la corsia centrale. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia stradale, e due ambulanze.