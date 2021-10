Schianto tra auto, tutto paralizzato: la coda raggiunge i 7 chilometri

Giornata da dimenticare per il traffico sulle strade bresciane. Dopo l'incidente delle 8 a Sulzano che ha mandato in tilt la Provinciale, verso le 11.10 un altro sinistro ha paralizzato l'autostrada A4 nel tratto compreso tra Desenzano del Garda e Sirmione, in direzione Venezia.

Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto: i conducenti – una ragazza di 31 anni e un 54enne – non sembrano aver riportato gravi lesioni. È stata comunque fatta intervenire un'ambulanza della Croce Rossa in codice giallo.

Pesanti l ripercussioni sul traffico. Dopo mezzora si era accumulata una coda di circa 7 km, che arrivava fino all'altezza del centro abitato di Calcinato.